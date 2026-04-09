ついにStarlink導入太平洋フェリーは2026年4月6日、自社フェリーでStarlinkを活用したWi-Fiサービスの提供を始めました。【マジ神】これが太平洋フェリーの「使い放題Wi-Fi」です（画像）名古屋〜仙台〜苫小牧（北海道）間の約1330kmを約40時間かけて結ぶ太平洋フェリーは、国内最長のフェリー航路です。これまで携帯電話の電波が届きにくかった洋上においても最大220Mbpsの高速インターネット通信を実現するWi-Fiを導入します