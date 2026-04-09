瀬戸内地方は、湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎ以降は次第に雨が降るでしょう。日中の最高気温は岡山で19度、津山と高松で18度の予想です。8日と同じくらいの気温になります。 10日は前線や湿った空気の影響で、昼過ぎにかけて雨雲がかかるでしょう。雷を伴って激しく降るおそれがあるため、天気の急変に注意してください。海上では風が強まる見込みです。朝の最低気温は岡山で14度、津山で13度、高松で15度でしょ