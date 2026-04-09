今年で10回目となる「おかやまマラソン2026」の岡山市民県民優先枠ランナー募集について、おかやまマラソン実行委員会事務局は昨年の2倍の4,000人の定員に対して初日の受付で定員数を上回る5,891人の申し込みがあったことを発表しました。 【画像を見る】昨年（2025年）の「おかやまマラソン」の模様 集計期間は募集が開始された、きのう（8日）正午～きょう（9日）午前0時までの12時間です。 初日の申込者数として