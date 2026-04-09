全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、栃木県・佐野市のラーメン店『青竹手打ちラーメン田村屋』です。【栃木県】佐野ラーメン【栃木県】佐野ラーメン青竹打ちという竹を使用した手打ちの麺は多加水のちぢれ形状。弾力ある食感と啜りやすいのど越しの良さがある。名水の地・佐野の水を使ったスープは繊細で、透き通った醤油味が多し。青竹手打ち麺に黄金色のスープのバランスが抜