ジュビロ磐田は9日、SC相模原よりDF加藤大育が完全移籍にて加入することを発表した。現在27歳の加藤は日本大学高等学校、神奈川大学、ブリオベッカ浦安を経て、2023年に相模原に加入した。3年連続でJ3リーグでは30試合以上に出場し、明治安田J2・J3百年構想リーグではここまで全9試合に先発出場していた。移籍が決定した加藤は磐田のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。「ジュビロ磐田に関わる全ての皆