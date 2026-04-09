コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」に登場する、黄色くて小さな鳥・ウッドストックをテーマにしたショップ「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies(ウッドストックネスト スウィーツ アンド グッディーズ、以下WOODSTOCK NEST)」が2026年4月で4周年を迎える。これを記念して、2026年4月3日からノベルティプレゼントキャンペーンがスタートした。【写真】「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies」の春の新作グッズ＆スイーツを見る■四