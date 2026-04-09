ABCマートは春夏に向けて、注目のNew Balance最新モデル「204L」を、4月9日から全国のABC−MART GRAND STAGEと公式オンラインストアで発売する。同モデルの発売にあわせ、ファッション誌「mini」とタイアップし、俳優の畑芽育さんをモデルに起用した新ビジュアルを公開する。「204L」は、2000年代のランニングシューズのアッパーデザインと、現代のトレンドである「ロープロファイル」をハイブリッドした、New Balanceの注目商品。