英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、前面からの風を防ぎながら、背面から効率よく蒸れを放出する新設計のソフトシェル「active softshell（アクティブソフトシェル）」シリーズを新たに発売する。今年の春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしている。「active softshell zip−up」同シリーズ最大の特長は、前面と背面で異なる