4月は東洋医学でいう「春」にあたり、「肝（かん）」の働きが活発になる季節です。肝は血の巡りや自律神経、感情のコントロールに深く関わっており、このバランスが乱れると、肌トラブルや不調として現れやすくなります。【関連記事】食事から美肌を目指す！とり入れたいおすすめの食べ物10選特にこの時期は、イライラやストレス、目の疲れ、肌荒れ、くすみなどが出やすいのが特徴です。美容鍼灸では、こうした“肝の乱れ”を整