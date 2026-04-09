All About ニュース編集部では、2026年3月24日、全国20〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「東京都のお土産」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：東京名菓ひよ子（東京ひよ子）／32票2位にランクインしたのは、大正時代から親しまれている「東京名菓ひよ子」です。愛らしいひよこの形は、100年以上変わらぬ可愛さで贈