左から：「RC10ZWA」（グランブラック）、「RC-10SGA」（グランブラック／グランホワイト）東芝ライフスタイルは、真空圧力IHジャー炊飯器「炎匠炊き（ほのおたくみだき）」シリーズの新製品として、フラッグシップモデル「RC10ZWA」と、フラッグシップモデルのおいしさはそのままに操作部を簡素化した「RC−10SGA」を6月上旬から発売する。新製品では、IHヒーターの高精度な出力制御によって、伝統的な“かまど炊き”の炎のゆらぎ