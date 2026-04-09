「【日テレ公式】※AIにまつわるドラマ 4/29放送」の公式X（旧Twitter）は4月8日に投稿を更新。AIにまつわるドラマの情報解禁を延期すると発表しました。【投稿】日テレ公式が情報解禁延期を発表ドラマ情報解禁を延期と告知同アカウントは「【お知らせ】本日4月8日に予定しておりましたドラマ情報解禁につきまして、諸事情により解禁を延期することとなりました」と報告。「楽しみにお待ちいただいていた皆さまにはご迷惑をおかけ