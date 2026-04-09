イオンリテールは4月から、イオン直輸入イタリア発のファッションブランド「OVS（オヴィエッセ）」のメンズを日本で独占販売する。「イオンスタイル碑文谷（東京都目黒区）」「イオンスタイル津田沼North（千葉県習志野市）」の2店舗と「イオンスタイルオンライン」で展開する。「OVS」はイタリアを代表する大手ファッションブランドの一つとして、イタリア国内外に多くの店舗を展開している。イタリアらしいトレンドを取り入れた