「愛するおいしさ 明治ラブ」明治は、高たんぱく（「高たんぱく」とは、たんぱく質8.5g以上／100kcalのもの。（食品表示基準）同品には、たんぱく質8.5g／100kcalが含まれている）でありながら自然なミルクの味わいを追求し、手軽に栄養をとることができる「愛するおいしさ 明治ラブ」を4月14日に発売する。「明治ラブ（LOVE）」ブランドは1983年に発売されたロングセラーブランドで、2023年以降終売した地域からは多くの再販の声