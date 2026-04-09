混雑する電車通勤はつらいもの。まして、妊娠中で体調が芳しくないと立っていられないことも。車内の様子がどんどん変わっていくのを目にした私。それから時が過ぎ、今では……。そんなとき、席を譲ってくれる人がいたら。それも、一人だけではなく。――兵庫県在住の30代女性・Kさんの体験談。＜Kさんからのおたより＞コロナ前、妊娠して毎日電車で職場に通っているときの話です。電車には多くの人が乗っていました。座れないこと