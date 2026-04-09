「うまいか 梅かつお風味」なとりは、「うまいか 梅かつお風味」を4月20日から期間限定で新たに発売する。近年、おつまみ売場では揚げ物カテゴリが拡大傾向にある。原材料価格の高騰などに伴う値上げの影響によって節約志向が高まる中、ボリューム感や値ごろ感のある製品が支持されており、満足感の高い揚げ物系スナックへの需要が高まっている。同社の「うまいか」シリーズも、こうした市場ニーズを背景に売上を伸ばしている。な