「unicharm SMART COLOR AIR＆DRY」（左から：シアーベージュ、シアーホワイト）ユニ・チャームは、夏のマスク着用時における不快感の要因である「汗ムレ」や「肌のべたつき」を軽減し、汗をかいてもさらさら感が持続して涼しく快適な着用感のマスク「unicharm SMART COLOR AIR＆DRY」を、4月21日に期間限定品として発売する。例年、夏はマスク着用時の「暑さ」や「ムレ」に対する不快感が高まる傾向にある。同社の調査によると、