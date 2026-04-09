「ご当地の一杯 喜多方 醤油ラーメン」エースコックは、5月4日から、「ご当地の一杯 喜多方 醤油ラーメン／沖縄 島そば」を発売する。選んで楽しい、各地の味わいを手軽に楽しむ「ご当地の一杯」シリーズ。豚骨と煮干しの利いたあっさり醤油味に幅広のめんを合わせた「喜多方 醤油ラーメン」と豚骨と鰹だしを利かせたスープに、「コーレーグース風調味料」で仕上げる「沖縄 島そば」が新登場する。「ご当地の一杯 沖縄 島そば」各