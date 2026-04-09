「Seasonal Parfait & Cocktail -MANGO-」イメージウェスティンホテル仙台は、5月16日〜7月17日に、ラウンジ＆バー ホライゾン（26階）において、世界三大美果のひとつで「果物の王様」とも称されるマンゴーを主役にした期間限定メニュー「Seasonal Parfait ＆ Cocktail −MANGO −（シーズナル パフェ カクテル マンゴー）」を発売する。太陽の光を映したような濃密な甘みで、幅広いスイーツで親しまれてきたマンゴーが主役。