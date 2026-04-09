近畿日本鉄道、近鉄・都ホテルズおよび近鉄リテーリングが企画する、上質な車内空間でフランス料理を楽しめるレストラン列車「Les Saveurs 志摩（レ・サヴール・しま）」について、運行開始日が11月1日に、販売開始日が9月1日に決定した。また、旅行代金・運行ダイヤ・旅行会社での発売・シンボルマーク・ロゴタイプについても決定した。旅行会社での発売は、クラブツーリズム等で「Les Saveurs 志摩」を組み込んだ旅行商品を5月か