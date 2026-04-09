きょう午前、三重県の東名阪自動車道の鈴鹿IC付近でキャリアカーなど複数台が絡む事故があり、少なくとも２人のけが人が出ています。 【現場の画像】｢車が大破している｣ 東名阪自動車道で複数台絡む事故 鈴鹿IC付近 三重 事故があったのは、三重県の東名阪自動車道上り線の鈴鹿IC付近できょう午前10時過ぎ、「大型車2台か3台の事故で車が大破している」などと消防に通報がありました。 少なくとも2人ケガ 意識あり 消防