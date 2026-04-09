【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は８日、米ＡＢＣニュースのインタビューで、ホルムズ海峡を通過する船舶の通航料金徴収を米国とイランの「共同事業」とする案を検討していると述べた。トランプ氏は、「共同事業」が海峡の安全を確保する方法の一つだとの認識を示し、実現すれば「素晴らしいものになる」と語った。キャロライン・レビット大統領報道官は８日の記者会見で、共同事業案は「大統領の提案」と説明