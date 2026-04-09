将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎八段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負は4月9日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で第1局の2日目が行われている。激しい読み合いが続く中、午前10時には両者へのおやつが提供され、藤井名人が注文したホテル名物のかわいらしい一品がファンの視線を釘付けにした。【映像】雲の形がかわいい！藤井名人のおやつこの日の午前のおやつとして、藤井名人は「