CORTISが7日、公式SNSで、米ロサンゼルスとソウルの街中で撮影した2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」フォト「STREET」バージョン写真を公開した。7日に公開した第2アルバムフォトはロサンゼルス。韓国メディアのスポーツ東亜は8日「異国情緒あふれる風景の中で、加工されていない、生の魅力を披露し、期待感を最高点に高めた」と報じた。実際にメンバーが数カ月間、滞在して音楽の制作を行ってきた街を撮ったもの。同メディアは「華