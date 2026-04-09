元宮崎県知事の東国原英夫氏（６８）が９日、宮崎市内で宮崎県知事選挙への立候補表明記者会見を行い、キャッチフレーズ案を明かした。出馬にあたり師匠であるビートたけしに報告をしたが「詳細は申し上げません」と内容について明かさなかった。東国原氏は２００７年から１期４年、知事を務めマンゴーなどの県産品をアピールした。キャッチフレーズの「どげんかせんといかん」は同年の新語・流行語大賞を受賞した。今回の