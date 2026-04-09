ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は本拠地シカゴでのオリオールズ戦に「２番・一塁」で先発出場し、４打数１安打だった。打率２割６厘。チームは３―５で逆転負けして３連敗となった。初回一死無走者は右腕ブラディッシュの１ボールからの２球目、内角高めの９３・９マイル（約１５１・２キロ）のフォーシームを打って詰まった二ゴロ。２―２の３回先頭は２ボールからの３球目、外角低めの９３・１マイル（約１５０キ