ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は８日（日本時間９日）に本拠地トロントでのドジャース戦に「５番・三塁」で先発出場し、４打数無安打だった。打率２割３分９厘。大谷翔平投手（３１）とは日米通じて公式戦初対決だったが、３打席とも完敗した。チームは４―３で逆転勝ちして連敗を６で止めた。先制チャンスの初回二死一塁は１００・１マイル（約１６１・１キロ）のフォーシームに空振り三振。４回二死二塁は内角高め