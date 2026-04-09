SEVENTEENのジョシュアがグループへの思いを明かした。ファッション誌『PUSS PUSS』は4月8日、公式SNSを通じてジョシュアと共にした雑誌カットを公開した。【写真】「彼氏感やばい」ジョシュア、福岡を満喫公開された写真の中でジョシュアは、抑制された表情と余裕のあるポーズで特有の洗練された雰囲気を演出した。彼は高級感のあるスタイリングを完璧にこなし視線を釘付けにする一方で、深みのある眼差しが相まって、彼ならでは