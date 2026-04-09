“ヒスン”は、もう戻らない。そう感じさせる決定打が、ついに出た。ENHYPENを脱退したヒスンが、新しい名前「EVAN」でソロ活動を始めると明らかになったからだ。【写真】ヒスン、「EVAN」に…写真公開所属事務所BELIFT LABは4月8日、EVANの公式SNSチャンネルを開設し、新しいプロフィール写真も公開した。本人はこの名前について「幼い頃から使ってきた、大切な記憶が宿る名前」だと説明し、「最も率直で自然な自分の姿を込めた音