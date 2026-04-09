ボーイズグループBTSのメンバー、JINのファンの応援が、公演会場を超えて都市全体へと広がっている。去る3月20日、BTSは5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、4月9日の韓国・高陽（コヤン）公演を皮切りに、ワールドツアーの幕を開ける。これに合わせ、JINのファンは、さまざまな方法の応援イベントを準備している。【写真】JIN、“リアル王子様”に！大胆シャツ姿に注目ファンアカウント「ジニ・ペンツリー」は、ラッピングバ