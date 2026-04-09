ガールズグループIVEのウォニョンが、ハリウッド女優メリル・ストリープ、アン・ハサウェイとの特別な対談に臨んだ。4月8日、OSENの取材によると、ウォニョンは映画『プラダを着た悪魔2』のプロモーションのため来韓したメリル・ストリープ、アン・ハサウェイと会い、インタビューを行った。【写真】IVEメンバー、アン・ハサウェイとの“豪華ショット”このインタビューはファッション誌「VOGUE」の企画で、三者の対面は極秘で行わ