「プラスチックをできるだけ使わない社会にするため、EU（欧州連合）などはもっと政策を強化すべきだ」と訴える欧州のNGOネットワーク「Rethink Plastic（リシンク・プラスチック）」の代表メンバーら=ベルギー・ブリュッセル 軽くて丈夫、私たちの生活を支えてきたプラスチック。しかし大量生産と使い捨ての裏で、海洋汚染や人体への影響が懸念されている。EUの規制強化やリサイクルの現実を取材した。原油をもとにつ