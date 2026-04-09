ファミリーマートは、2019年から発売している、ファミリーマート限定ハーゲンダッツ商品の新作として「カラメルからめるプリンタルト」を、2026年4月14日から発売する。◆ハーゲンダッツ カラメルからめるプリンタルト【価格】370円(税込399円)【発売日】2026年4月14日(火)【発売地域】全国 約1万6,400店舗ほろ苦いとろりとしたカラメルソースが引き立つプリンタルトを表現した味わい。卵のコクを感じられるカスタードアイスクリー