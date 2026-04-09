【イオンモール高岡「ガチャガチャの森」】 4月17日 リニューアルオープン予定 ルルアークは、同社が運営するイオンモール高岡（富山県高岡市下伏間江383番地）の「ガチャガチャの森」を4月17日にリニューアルオープンする。 リニューアル後は、これまで約610台だったカプセルマシンを900台に増設。地域の集客拠点とするイオンモール