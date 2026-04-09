【2026年3月あみあみフィギュアランキング】 4月9日 公開 大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」の2026年3月フィギュア予約ランキングを発表した。 本ランキングは2026年3月1日から3月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、同社独自の予約データ（予約数・金額など）を元にランキングを構成している。 第1位にヴェルテクスの「エルフ村 第18村