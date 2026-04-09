ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優の佐野勇斗が、９日までに自身のインスタグラムを更新した。「親友と爆裂かましてきた」と題すると、親友との２ショットのプリントシール写真を公開。“爆裂ポーズ”をするなど親友との仲睦まじい様子を披露した。最後は、同グループの塩粼太智のピンショットをアップして投稿を締めた。この投稿に「ポーズの仕方がモデルすぎて滅」「爆裂もずっ友プリも撮るの同じす