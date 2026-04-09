"安倍後継"と捉えられる高市政権だが、それだけでは本質を見誤りかねない──。ともに首相として選挙で自民党を"一強"へ導いた「安倍晋三氏と高市早苗氏」の"違い"を分析するからこそ、高市政権の強みや危うさが浮き彫りになる。保守政治家としての両者の違いについて、麗澤大学経済学部教授の八木秀次氏に聞いた。【写真】秘蔵写真で振り返る安倍晋三氏の足跡昭恵さんとの結婚式は新高輪プリンスホテルで＊＊＊保守政治