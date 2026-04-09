あなたは読めますか？突然ですが、「蚯蚓」という漢字読めますか？雨上がりの地面や畑などでよく見かけるあの生き物ですが、漢字二文字で書かれると、全く見当がつかないという方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「みみず」でした！この漢字は、土中に住む環形動物の総称を意味します。語源は「目が見えない」ことから「目見えず（めみえず）」が転じたという説や、土を食べることから「身を食う（みみ）」に由来す