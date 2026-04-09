あなたは読めますか？突然ですが、「囀る」という漢字読めますか？春先の公園や森の中で耳にする心地よい音を指す言葉ですが、口偏に難しい右側が組み合わさっており、パッと読める方は少ないかもしれません。気になる正解は……「さえずる」でした！囀るとは、小鳥が美しい声で鳴くこと、特に繁殖期にオスがメスを呼んだり縄張りを主張したりするために複雑な節回しで鳴くことを指します。また、比喩的に「おしゃべりな人がしきり