5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太、吉田仁人が9日、都内で行われた『2026年サンリオキャラクター大賞』開幕イベントに登壇し、ハローキティらサンリオキャラクターたちとM!LK「爆裂愛してる」をダンス披露した。【写真】クロミと照れ気味にピースする曽野舜太イベントでは、本アワードの概要について紹介されたほか、2人の推しのサンリオキャラクターについてや、互いにサンリオキャラクターに例えるならなどをト