プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子が8日、自身のインスタグラムを更新。髪を“バッサリ”切ったことを報告し、ビフォーアフター動画を公開した。【ビフォーアフター動画】「びっくり」「雰囲気が変わりますね！」“髪バッサリ”で大胆イメチェンした村上佳菜子村上は「かみばっさー!!!あたま、かっるー!!!!」と清々しい様子でつづり、動画をアップ。ミディアムロングの髪を下から上に振り上げると、瞬時にショー