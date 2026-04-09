舞浜リゾートラインはきょう9日、東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインの「磁気乗車券」について、5月21日をもって発売を終了すると発表した。【画像】すべてこちらに置き換え、「二次元コード乗車券」ビジュアル2025年7月より二次元コードを使用した乗車券を導入してきたが、2026年5月にすべての乗車券が二次元コードを使用した乗車券に置き換わる。二次元コードを使用した乗車券の導