倒木の被害が相次いでいる東京ですが、けさ、また国立市で桜の木が倒れているのが見つかりました。加川裕和記者：JR南武線の矢川駅前です。桜の木が根元からポッキリ倒れています。9日午前5時半ごろ、国立市富士見台のJR南武線・矢川駅の北口ロータリー付近で、高さ約15メートルの桜の木が倒れているのが見つかりました。木はロータリーを塞ぐ形で倒れていましたが、けが人や車などへの被害はありませんでした。倒れたのはソメイヨ