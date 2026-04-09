NHKと制作会社シネリック・クリエイティブによる国際共同制作ドキュメンタリー『小学校〜それは小さな社会〜』が、米国テレビ芸術科学アカデミー主催の「第47回ニュース＆ドキュメンタリー・エミー賞」最優秀政治ドキュメンタリー部門にノミネートされた。受賞の行方は、5月27日に行われる授賞式で発表される。【画像】山崎エマ監督同賞は、アメリカで放送された優れたニュースやドキュメンタリー番組に贈られる権威ある賞の一