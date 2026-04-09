練習するサッカー女子日本代表主将の長谷川＝オークランド（共同）【オークランド（米カリフォルニア州）共同】サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」が11日（日本時間12日）からの米国との国際親善試合3連戦に向けた練習をカリフォルニア州オークランドで8日に開始し、主将の長谷川は直前の監督退任について「こうなった以上やるしかない」と心境を語った。今回の遠征は来年のワールドカップに向けて貴重な機会。長谷川