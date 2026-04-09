未明の住宅火災で2人が死亡しました。9日午前1時20分ごろ、石川県金沢市の住宅で「1階から火と黒い煙があがっている」と近所の人から消防に通報がありました。火は、木造2階建ての住宅1棟を焼いたほか、複数の住宅に燃え移り、約3時間後に消し止められました。焼け跡からは身元不明の2人の遺体が見つかりました。また、この家に住むと見られる高齢の男性1人が病院に搬送されましたが、意識はあったということです。警察と消防は午