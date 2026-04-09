税金対策のために海外で暮らし、毎晩のようにパーティを開き、フェラーリを乗り回す--。世間一般で抱かれがちな「大富豪」のイメージは、実は本当の「超富裕層」の暮らしとは少し異なっているようです。資産運用や事業承継に詳しい公認会計士の岸田康雄氏が、総資産200億円を超える「超富裕層（ウルトラハイネットワース）」と呼ばれる人々の知られざる日常と資産管理のリアルに迫ります。「富裕層」と「超富裕層」の違い金融業界