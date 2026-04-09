今年から本格稼働する国税庁の新システム「KSK2」により、税務調査の対象はAI主導で選ばれます。では、AIはどのような企業を「税務調査すべき」と判断するのか。また反対に、AIから“スルーされる”のはどのような企業なのか……税務調査を最小限に抑えるための具体的な対策をみていきましょう。税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が解説します。これまでの税務調査とこれからの違いこれまでの税務調