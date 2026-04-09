「存在を知ってから6年、ようやく咲いてるタイミングで辿り着いたマジで意思を持たないと来れないんだよここ」【写真】駅看板の後ろに桜の木が1本、立っていますそんな投稿がXで注目を集めている。投稿したのは、風景やスナップ写真を撮影している大学生の水卜さん（@omphoto2727）。舞台となったのは、愛知県名古屋市南区にある名鉄名古屋本線の桜駅だ。きっかけは「サクラサク入場券」6年越しの再訪水卜さんがこの駅を知った