スバルが6速MT専用の「新型スポーツセダン」発表！スバルのモータースポーツ統括会社であるスバルテクニカインターナショナル（STI）は2026年4月9日、STIコンプリートカー「WRX STIスポーツ＃（シャープ）」を発表しました。スバルは、走る愉しさを表現するPerformanceシーンをさらに際立たせていくために、同社が持つ既存のアセットを組み合わせ、「もっと気軽に愉しめるクルマをつくろう」という考えのもと、ICE（内燃機関）